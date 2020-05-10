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خبير: الحياة لن تتوقف بسبب وباء كورونا.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 03:35 م
اللواء محمد الشهاوي
اللواء محمد الشهاوي
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصرى للشئون، إن المتابعة والإشراف على ما يتم تخطيطه من القائد قبل الجنود أمر مهم جدًا. 

وأكد اللواء محمد الشهاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية أمس، السبت، يعد رسالة مهمة وتأكيدا بأن شهر رمضان شهر عمل، وليس شهر كسل، وبه طاقات إيجابية لا سقف لها.

وأضاف أن حرب أكتوبر المجيدة وغزوة بدر وفتح مكة كانوا في شهر رمضان.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصرى للشئون، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة المشروعات على الأرض، والاطمئنان على اتباع العمال للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء العمل.

وتابع مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصرى للشئون، أن الهيئة الهندسية تشرف على 40 كوبري بشرق القاهرة ومدينة نصر في مدة قصيرة.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن الحياة لن تتوقف بسبب وباء كورونا، لافتًا إلى أن كل سلسلة القيادة بعد الرئيس السيسي تحرص أيضا على متابعة العمل بنفسها.
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