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حوادث

دفاع صديقي عمر جابر: سنتهم اللاعب بالبلاغ الكاذب وسنطالبه برد الأموال

الأحد 10/مايو/2020 - 03:07 م
عمر جابر - بيراميدز
عمر جابر - بيراميدز
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قال عماد عويان، محامي الكابتن أحمد ناصر، والكابتن احمد عبدالقادر، الشهير بميدو، المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر وأسرته، إنه سيتقدم غدا ببلاغ ضد اللاعب يتهمه بالسب والقذف والتشهير والبلاغ الكاذب، كما أن موكليه سيطلبان مستحقاتهما المالية التي امتنع اللاعب عن دفعها لهما، وذلك بعد قرار محكمة جنح مستانف العجوزة بإخلاء سبيل موكليه بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما. 

وأضاف المحامي أن المحكمة تأكد وجدانها ورسخ في يقينها أن التهم ملفقة من الكابتن عمر جابر لاعب بيراميدز، وهي التهمة التي حرر بها مذكرة للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة يتهم فيها موكليه بتهديده بالقتل وخطف ابنه والضرب.  

وتابع الدفاع أنه قدم للمحكمة الدليل الدامغ علي براءتهما ألا وهو عقد اتفاق بينهما وبين عمر جابر علي التعاقد لعمر جابر مع نادي بيراميدز لقاء نسبة 10% من العقد.



وبالفعل بواسطة الاثنين تم إبرام العقد إلا أن الكابتن عمر جابر رفض دفع النسبة المخصصة لهما، هذا وقد قدم محام المتهمين إسطوانة مدمجة بها شهادة الكابتن لؤي دعبس الذي كان قد توسط بين الطرفين بناء علي طلب الكابتن عمر جابر والذي قرر أن الكابتن عمر جابر قد أقر أمامه بحقوق المتهمين إلا أنه رفض دفعها وأنه هددهما بتحرير محضر ضدهما. 

كانت محكمة جنح العجوزة قررت إخلاء سبيل صديقي عمر جابر بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما عقب اتهامهما بتهديد اللاعب وأسرته ومطالبته بدفع مبلغ ١٤ مليون جنيه. 
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