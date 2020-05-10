تأجيل بطولة العالم للريشة الطائرة لأكتوبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الريشة الطائرة تأجيل بطولة العالم للفرق إلى أكتوبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أنه كان من المقرر أن تقام البطولة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في مايو المقبل، لكن الاتحاد الدولي قرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 11 أكتوبر المقبل.





وتأهل منتخب للسيدات لبطولة العالم، بعد فوزه ببطولة إفريقيا الأخيرة، والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي، على حساب منتخبات جنوب إفريقيا، والجزائر، وموريشيوس.





وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات تضم كلا من ضحى هاني، وهادية حسني، ونور يسري، وجنا أشرف، وهنا زاهر، ورحمة محمد.



