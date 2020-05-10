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رياضة

تأجيل بطولة العالم للكاراتيه في الإمارات بسبب فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي تأجيل بطولة العالم للرجال والسيدات، التي كان من المقرر إقامتها في دبي خلال نوفمبر المقبل.

وذلك نظرا للتداعيات الصحية العالمية الحالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت تقارير صحفية أنه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة لتحديد موعد جديد، على أن يتزامن مع فعاليات إكسبو 2021، وسيتم عرض طلب التأجيل على اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد غد الثلاثاء.

وأضافت التقارير الصحيفة أن مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه قرر أيضا إيقاف النشاط الحالي لبطولات الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى إشعار آخر، والتوصية بدراسة النظام الأساسي للاتحاد كما تم تكليف راشد آل علي الأمين العام رئيس اللجنة الفنية برئاسة لجنة لإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمشاركات المحلية للاعبين.

كما تقرر تكليف لجنة لاستحداث مبادرات جديدة ؛ مثل إقامة محاضرات (عن بعد) للمدربين والحكام واللاعبين، وبرنامج خاص للاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، في ظل توقف النشاط.

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