بريطانيا تسجل أدنى عدد وفيات بكورونا بعد أكثر من ستة أسابيع

سجلت بريطانيا 205 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وهو أدنى رقم للوفيات بالفيروس المستجد في أكثر من ستة أسابيع - ليصل اجمالي عدد القتلى الرسمي في المملكة المتحدة الآن 31792، ولكن من المرجح أن تكون أعلى بكثير في الواقع بسبب التأخير في جمع شهادات الوفاة.





وحذر العلماء اليوم من وفاة 100 ألف بريطاني بسبب العدوى القاتلة بحلول نهاية العام الجاري إذا لم يتم السيطرة على أزمة تفشي الوباء.





وتقدر دراسة منفصلة أن 700000 شخص سيموتون في بريطانيا نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد 19 وإجراءات الإغلاق المتشددة المفروضة للسيطرة عليه - والتي تعتبر أقسى مما كانت عليه في الحرب العالمية الثانية.





وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني الليلة بوريس جونسون رسميًا كيف ستبدأ المملكة المتحدة في تخفيف إجراءات إغلاق من يوم الاثنين المقبل.





ومن المتوقع أن تكون القيود المفروضة على الأنشطة الخارجية من بين الأشياء الأولى التي تساعد على الاسترخاء - لكن وزراء الحكومة أصروا على أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة.







