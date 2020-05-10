AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: 571 ألف طالب في 2 ثانوي امتحنوا الجبر إلكترونيا من المنازل بلا شكاوى

الأحد 10/مايو/2020 - 03:42 م
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أدى 571 ألفا و805 طلاب/طالبات بالصف الثاني الثانوي، اليوم، الأحد، اختبار "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" على موقع منصة الامتحان الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 /2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.6%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبا/ طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.


وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg
 
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم : 570 ألف طالب أدوا امتحان عربي 2 ثانوي إلكترونيا بلا مشاكل اليوم

التعليم: 585 ألف طالب امتحنوا إنجليزية أولى ثانوي على منصة الامتحان بلا مشاكل اليوم

التعليم : لم نرسل أي رسائل واتس آب للطلاب الغشاشين

التعليم : 99.65 % من طلاب 2 ثانوي امتحنوا اللغة الإنجليزية إلكترونيا اليوم بلا مشاكل

التعليم: 585 ألف طالب بالصف الأول الثانوي امتحنوا الأحياء بلا مشاكل اليوم

التعليم : 571 ألف طالب امتحنوا أحياء وفلسفة 2 ثانوي بلا مشاكل اليوم

ترشيحاتنا

أمريكا تسجل 1568 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

بدون أدوية.. 3 وصفات طبيعية للقضاء على آلام الركبة قى دقائق

3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

بعد اشتعال سيارة وقود.. قصة سائق أنقذت شجاعته مدينة كاملة من كارثة

عمرو سعد يحصد الإعجاب بعد ظهوره في الاختيار

حكومة الوفاق تعلن وفاة التهامي رئيس المخابرات بنوبة قلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور