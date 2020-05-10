AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المجموعة الرابعة من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة تتوجه للمشاركة بمستشفى الحجر الصحي

الأحد 10/مايو/2020 - 04:35 م
جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
Advertisements
همت الحسينى
توجهت اليوم الأحد  المجموعة الرابعة  من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة لدعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد و الذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية داخل محافظة الدقهلية، والمقرر استمرارهم 14 يومًا بعد انتهاء مدة المجموعة الثالثة في اطار التعاون بين الجامعة و مديرية الصحة بالدقهلية .

وأشارت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب  إلى أن الفريق ويضم 7 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات ب كلية الطب (2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، ، مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة).


وقالت إنه تم استقبال أعضاء المجموعة الثالثة  للفريق الطبي والتي أدت عملها بمستشفى الحجر بتمي الأمديد، وسيتم عزلهم احترازيا داخل مكان مخصص لمدة 14 يوما طبقا لبروتوكول عمل الفرق الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل

رئيس جامعة حلوان يدعو لدعم مستشفى ١٥ مايو

قبل استقبالها لمصابي كورونا.. الجيش الأبيض بمستشفى العزل يبعثون رسائل طمأنينة لأهالي أسيوط

جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها

بعلامات النصر والسيلفي .. طاقم عزل قها يسلمون الراية للفريق الجديد ..صور

مجموعة ثانية من طب المنصورة تنضم لمستشفى العزل بتمي الأمديد

ترشيحاتنا

تيام مصطفى قمر في حوار لـ صدى البلد: والدي لم يساعدني في دخول عالم الفن.. دور الشاب المدمن للإباحية في خيانة عهد جرس إنذار للآباء.. وحريم كريم 2 الخطوة المقبلة

أخبار الرياضة.. الأهلي يخسر شكواه رسميا ضد عبد الله السعيد.. 3 أهلاوية على رادار الزمالك.. حقيقية إيقاف الدوري الألماني مجددا

أهم الأخبار.. وباء جديد في الصين.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

باقي 5 أيام فقط .. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

في عيد ميلاد أبو العريف .. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

أستاذ مناعة: إصابات فيروس كورونا ستزيد فى الأيام القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

رسميا .. الأهلي يخسر شكواه ضد عبدالله السعيد

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

ننشر تفاصيل قرار إلغاء امتحانات الثانوية بمدارس النيل المصرية

الاختيار .. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء؟

في عيد ميلاد أبو العريف .. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

اخبار الفن.. داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام.. رد غير متوقع من غادة عبد الرازق حول أزمتها مع طارق الشناوي

داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. عصير سحري لنسف الدهون بعد الإفطار

جيلي الصينية تطرح جيلي كول راي 2020 geely coolray.. صور

وزير الرياضة يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع اللجنة الطبية