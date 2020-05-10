المجموعة الرابعة من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة تتوجه للمشاركة بمستشفى الحجر الصحي

توجهت اليوم الأحد المجموعة الرابعة من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة لدعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد و الذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية داخل محافظة الدقهلية، والمقرر استمرارهم 14 يومًا بعد انتهاء مدة المجموعة الثالثة في اطار التعاون بين الجامعة و مديرية الصحة بالدقهلية .





وأشارت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب إلى أن الفريق ويضم 7 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات ب كلية الطب (2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، ، مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة).







