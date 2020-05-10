بإجمالي 300 متدرب.. افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في 3 محافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم اليوم، الأحد، افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف على المنصة التدريبية الرقمية التابعة للأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ، بإجمالي 300 متدرب من أصل 1200 متدرب.





وأضاف اللواء محمود شعراوي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المذاع على قناة "ten"، أن هذه المبادرة كان لها تأثير كبير على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي أُجريت بها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بكل جدية لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة، وأن الدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي، في إطار خطوات سريعة تتم في جميع المحافظات.





وذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.





وأوضح أن المبادرة كانت قد بدأت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم انتقل الملف إلى وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد لنحو 2700 متدرب.





وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذكر أن المتدربين سيقدمون يد العون للمحافظين ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.











وقدّم شعراوي الشكر إلى وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط على الجهود المبذولة في هذا الملف المهم.