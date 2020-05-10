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ساحة رأي

علاء عبد الحسيب يكتب: مقاتل في صفوف الجيش الأبيض

الأحد 10/مايو/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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قبل أن تطأ قدماك باب مستشفي سوهاج الجامعي، يمكن أن تسأل أيا من أفراد طاقم الأمن عن مكتب الدكتور «حمدي سعد» مدير المستشفى.. تلقائيا يصف لك الطابق الأول الكائن بالمبنى الزجاجي المطل على نهر النيل.. هناك ستكتشف حقيقة ما يدور بالتفصيل في هذا المكان.. رغم ضعف الإمكانيات وزيادة المترددين من المرضى.



صالة الدخول المتجهة إلى مكتب المدير مكتظة بالمرضى والمرافقين وطاقم العاملين بالمستشفى أيضا .. للوهلة الأولى التي تقع عيناك على هذا المشهد، يمكن أن تصفه بالفوضى والعشوائية.. لكن وقت اقترابك أمام المنضده التي يقف خلفها الدكتور سعد سيتغير رأيك تماما.. عندما تعيش معه لحظات التعامل مع الآخرين.. عندما تقرأ الرضا التام في عيون السواد الأعظم من المترددين على مكتب المدير ..



تشاهده وهو يستمع إلى شكاوى المرضى بأدب جم.. وهو يصطحب المرافقين إلى أقسام المستشفى لإنهاء مشكلاتهم بنفسه..  وهو يتعامل مع زملائه وطاقم التمريض والعاملين بتواضع شديد.. تتيقن تماما أنك أمام قلب رحيم وطبيب صاحب رسالة سامية ومقاتل يؤدي واجبه على أكمل وجه ..ورجل يخاف الله في المسؤولية التي يحملها على عاتقه.



هنا نتحدث عن نموذج طبيب يستحق أن تكتب عنه مقالا .. مقاتل جديد في صفوف الجيش الأبيض يستحق أن تشيد بأدائه ودوره في خدمة المرضى وتذليل العقبات أمام مشكلاتهم.. يستحق أن تظهره نموذجا يحتذى به بين شباب الأطباء والعاملين في المنظومة الصحية.. يستحق أن تقول له  من القلب «شكرا» .. نموذج للمسؤول الذي يراعي ربه وعمله ووطنه أيضا في التخفيف عن الناس، ورفع المعاناة عن أصحاب العلل.



دار بيني وبين الدكتور سعد مكالمة طويلة حول الوضع الصحي بالمحافظة.. تحدث فيها عن تطورات فيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وأشاد في نفس الوقت بدور الدولة في مواجهة كوفيد ١٩ .. تطرق الحديث بيننا حول تضحيات ملائكة الرحمة في مكافحة الفيروس القاتل.. وشهداء المنظومة الطبية الذين راحوا ضحية كورونا ..



تطرق الحديث أيضا حول وفاة آخر شهيد من شهداء الجيش الأبيض الدكتور أحمد دراز مساعد مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي الذي توفي متأثرا بكورونا .. وقبله وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب القصر العيني .. وغيرهما من الأطباء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل واجبهم، ولإنقاذ البشرية من الوباء العالمي ..



قبل انتهاء المكالمة التي كانت في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.. اكتشفت أن الدكتور سعد يهاتفني من داخل مكتبه بالمستشفى.. فهو يقيم به إقامة كاملة منذ الأول من أبريل بعد أن ارتفع معدل انتشار كورونا.. ووجد نفسه أمام معركة شرسة مع الوباء القاتل .. ترك أهله وأسرته لمتابعة مرضاه ورفع الروح المعنوية عند زملائه من الأطباء وطاقم التمريض.. وانضم إلى كتيبة المقاتلين من الجيش الأبيض أملا في انتصار قريب على عدو شرس .

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