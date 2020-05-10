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حوادث

أخبار الحوادث.. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات.. إخلاء سبيل صديقي عمر جابر

الأحد 10/مايو/2020 - 04:39 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها.


لقى زعيم تشكيل عصابى "محكوم عليه بالإعدام" بدائرة مركز البدارى بأسيوط، تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر مصرعه وأصيب أحد معاونيه، وضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر، وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع.


شهدت منطقة مساكن الإسراء التابعة لدائرة حى الضواحى ببورسعيد جريمة قتل سيدة بطعنات متعددة بالبطن.. كان مستشفى السلام ببورسعيد استقبلت ( فريدة .ال. ح ) تبلغ من العمر ٣٦ سنة جثة هامدة عن طريق الإسعاف وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.


وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عُقد الثلاثاء 28 أبريل الماضي.


إجراءات احترازية مشددة ، اتخذتها وزارة العدل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المحاكم ومقار الشهر العقاري، كان آخرها غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما بعد ظهور إصابات إيجابية بالفيروس.


أحال المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مصرفيا بأحد البنوك الكبيرة الشهيرة و3 آخرين إلى الجنايات لاتهامه بتزعم تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك. 


قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة إخلاء سبيل صديقي اللاعب عمر جابر بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما عقب استئنافهما على قرار تجديد حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 


حصل موقع صدي البلد علي الصور الأولي لسيارة الوقود عقب تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بها بالمجاورة الـ 46 بمدينة العاشر من رمضان.
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