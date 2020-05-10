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توك شو

لإرضاخ المواطنين.. مذيع يكشف إمكانية تغيير الحكومة لتعاملها مع الشعب في أزمة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 05:11 م
المذيع هاني عبدالرحيم
المذيع هاني عبدالرحيم
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فرح علاء الخولي

قال المذيع هاني عبدالرحيم، إن الدولة المصرية ومؤسساتها تلعب دورا عظيما في تحقيق حياة كريمة للمواطنين ورعاية الطبقات الأكثر فقرًا.


وأوضح هاني عبدالرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، أنه رغم ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد الا انه ليس هناك شك أن الدولة تعمل على ملف كورونا وفقا لأفضل طرق إدارة الأزمات.


وأضاف: "الشعب اتعب الحكومة"، نظرا لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات التي فرضتها الحكومة وعدم الالتزام بالحظر والحجر المنزلي".


وأشار إلى أن الحكومة يمكن أن تتبع سياسة جديدة إذا اضطرها الأمر لإرضاخ المواطنين، مضيفا: "لو مجتش بالذوق هضطر ادوس عليك"، في إشارة من المذيع هاني عبدالرحيم إلى تعامل الحكومة في الفترة القادمة مع الشعب في أزمة كورونا.


وأكد أن الدولة لم تغفل عن إنهاء كل أعمالها ومهامها في جميع المجالات سواء من إنهاء أعمال التشييد والبناء والمشروعات القومية أو من محاربة الإرهاب في أراضي سيناء ومكافحة الشائعات والرد عليها في ظل تلك الأزمة التي لا تتحمل أي نوع من الشائعات لإثارة القلق.
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