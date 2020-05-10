توريد 132 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المنيا

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم (132883 طنا و452 كيلو جراما) بنطاق دائرة المحافظة، منها 56632 طنا و492 كيلو جراما للقابضة للصوامع، و29901 طن و541 كيلو جراما لقطاع المطاحن، و46345 طنا و719 كيلو جراما للبنك الزراعي، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.
وفي بيان، الأحد، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع أهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.
اقرأ أيضًا: