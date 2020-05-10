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محافظات

توريد 132 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المنيا

الأحد 10/مايو/2020 - 04:47 م
توريد قمح
توريد قمح
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ايمن رياض
تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم  (132883 طنا و452 كيلو جراما) بنطاق دائرة المحافظة، منها 56632 طنا و492 كيلو جراما للقابضة للصوامع، و29901 طن و541 كيلو جراما لقطاع المطاحن، و46345 طنا و719 كيلو جراما للبنك الزراعي، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري. 


وفي بيان، الأحد، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع أهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول. 


ومن جانبه أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن. 

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