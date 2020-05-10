توريد 132 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المنيا

وفي بيان، الأحد، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع أهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد،

مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول.