الجزائر تسجل 8 وفيات جديدة بـ كورونا والإجمالي يقفز إلى 502 وفاة

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502 حالة وفاة.





وأضافت الوزارة في بيان نشرته قناة "النهار" الجزائرية": "تم تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 5723، كما ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2678 بعد تسجيل 132 حالة شفاء جديدة".





وتعد البليدة والجزائر العاصمة ووهران وعين الدفلى والمدية وبشار من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



