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حوادث

الغيرة القاتلة.. حكاية زوجة مزقت قلب زوجها بسكين المطبخ قبل دقائق من الإفطار

الأحد 10/مايو/2020 - 09:22 م
سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية
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يوسف رجب
حلّ الشهر الكريم وقيدت شياطين الجن، إلا أن شياطين الإنس ظلت حرة طليقة، لا تبالي بحرمة الشهر الكريم تقتل وتزهق أرواح البشر والأغرب والأكثر قسوة أنها تقتل أقرب الأقربين إليها.

كان آخر حادث لشياطين الإنس ، مقتل زوج على يد زوجته قبل أذان المغرب بدقائق، في الوقت الذي يعاون فيه البعض زوجاتهم لتجهيز وجبة الإفطار، إلا أن هذا المنزل استقبل إفطاره على الدماء التي لونت جدرانه.

قبل أذان المغرب بدقائق .. هنا في منطقة العويضات بمركز قفط بقنا  داخل أحد المنازل عاد الزوج إلى شقته استعدادًا لوجبة الإفطار، طرق الباب وفتحت له الزوجة بوجه عبوس بعد أن تركت مطبخها وظلت برفقة زوجها حتى بدأ الشجار بينهما  واحتدم بالخلاف على طلبات ومصروف المنزل.

وهنا يظهر شيطان الزوجة التي أسرعت إلى المطبخ لتستل منه سكينًا وتأتي للزوج الذي فزع من هول المشهد ليفاجئ بالسكين يخترق قلبه لتتهى المشاجرة و ينتهى الخلاف بينهما إلى الأبد.

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تحريات المباحث أكدت أن السبب الرئيسي وراء الواقعة  نا الغيرة الزوجية نظرا لأن المجني عليه متزوج من 2 نظرا لأن زوجته الأولى أنجبت له 3 فتيات فقط وكان يرغب في ولد فتزوج الثانية التي أزهقت حياته.

الزوجة الثانية دائما ما كانت ترى الأولى أهم منها خاصة بعد عدم تلبيته لإحدى طلباتها، مما دفعها إلى طعن زوجها بطعنة نافذة فى القلب أردته قتيلًا فى الحال.

حلم الولد راود المجنى عليه كثيرًا وكان الدافع وراء زواجه من الثانية" المتهمة" لإنجاب الولد، فكان دائم الاهتمام بها.

ولكم حدث ما لم يكن في الحسبان وكأن القدر شاء أن ينصف زوجته الاولى التي لا حول لها ولا قوة وبعد فترة من تأخر تحقيق الحلم مع الزوجة الثانية ، حدث فتور فى علاقتهم، لعدم تحقيق الحلم، وانتهى بحرمانه من الحياة للأبد، بطعنة غادرة قبل الإفطار.

المتهمة بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن، أكدت أن خلافات حدثت بينها و بين زوجها منذ فترة، تزايد بعد أن حدث لها إجهاض فى حملها الذى كان ينتظره بفارغ الصبر لإنجاب الولد، تطور إلى اشتباكات و مشاجرات مستمرة بينهما.

وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه، أنجب من زوجته الأولى ثلاث بنات، وكان يحلم بانجاب الولد من زوجته الثانية، إلا أن حدوث إجهاض لها، تسبب فى مشاكل مستمرة بينهما.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع سيد.د 40 عاما، صاحب مقهى بمنطقة العويضات، بعد إصابته بطعنة نافذة فى القلب من سكين، أدت إلى مصرعه فى الحال، فتم نقل الجثة للمشرحة و ضبط المتهمة.

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