وفاة معزة برأسين وصفت بأنها من علامات ظهور المسيح الدجال

توفيت معزة ذات رأسين وصفت بقسوة بأنها "بغيضة" في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، ولدت المعزة ، التي أطلق عليه اسم يانوس ، نسبة إلى إله روماني ذو وجهين ، الشهر الماضي في مزرعة نويسكي العائلية في ويسكونسن ، الولايات المتحدة.

وصفها المعلقون عبر الإنترنت بقسوة بأنها "بغيضة" ، حتى أن أحدهم قال إنها كانت علامة من علامات ظهور المسيح الدجال قريبًا".

وأشار آخرون إلى أن المعزة ولدت بالتزامن مع انتشار الفيروس التاجي الذي قتل الآلاف في جميع أنحاء العالم.

توفت المعزة الغريبة الليلة الماضية بعد شهر من مولدها.





قال المزارع جوسلين نويسك: "نشعر ببالغ الحزن بعد وفاة المعزة يانوس اليوم.