بعد انتشارها في أمريكا.. هل تأتي الدبابير القاتلة إلى مصر

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد أعداد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، شهدت أيضًا تهديدًا جديدًا بسبب "الدبابير الآسيوية القاتلة".
ويقول الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الدبابير القاتلة التى انتشرت مؤخرا في أمريكا تعد دبابير آسيوية ومن الصعب أن تأتي إلى مصر .
وأضاف " رزق" خلال تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن مصر لديها دبابير البلح الأحمر ، والدبابير الشرسة ، ويهاجم طوائف النحل .
وأكد " أستاذ مكافحة الحيوانات" أن الدبابير الآسيوية انتقلت إلي الولايات المتحدة عبر وسائل المواصلات ، وهذا لا يحدث عندنا بسبب وقف الرحلات الجوية وفرض الحظر مما يحمينا من الدول الأخرى.
وأوضح أن الدبابير الآسيوية تقتل الإنسان الذى لديه حساسية من الحشرات ، كما أنها تتغذى على النحل لذا فإنه يتم محاربتها إما بالمصايد ، أو تضييق خلايا النحل .