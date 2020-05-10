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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يتابع تشغيل أول بوابة تعقيم ووحدة غسيل يدوى إلكتروني

الأحد 10/مايو/2020 - 06:21 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تصنيع وتشغيل أول بوابة تعقيم إلكتروني للمتردين على الجامعة من إنتاج مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظا على صحة المواطنين.

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قال رئيس الجامعة إنه تم إنشاء بوابة التعقيم، ووضعها بمدخل ادارة الجامعة ليعبر من خلالها العاملين والأشخاص المتردين على مبنى الإدارة.

وبمجرد عبور الشخص منها تقوم البوابة برش المادة المعقمة عليه ، إما بإضافة خليط كحول وماء أو مادة مطهرة وذلك بنسب محددة، متابعًا أعمال أول وحدة غسيل يدوى إلكتروني متنقلة بدون تلامس.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة ستقوم بتصنيع بوابات تعقيم لكافة الهيئات والمديريات داخل المحافظة بأسعار مخفضة وذلك حرصا على سلامة المواطنين داخل المحافظة وتنفيذا لدور الجامعة الرائد تجاه المجتمع السويفى  .  
رئيس جامعة بنى سويف يتابع تشغيل أول بوابة تعقيم ووحدة غسيل يدوى إلكتروني
رئيس جامعة بنى سويف يتابع تشغيل أول بوابة تعقيم ووحدة غسيل يدوى إلكتروني
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