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أحد علماء الأزهر يطالب الشخصيات العامة بالمشاركة في اليوم العالمي للصلاة لمواجهة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:36 م
الشيخ الشحات العزازى
الشيخ الشحات العزازى
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حمزة شعيب
طالب الشيخ الشحات العزازى، أحد علماء الأزهر، بضرورة أن يتكاتف كل المسلمين في اليوم العالمى للصلاة الذى تم تحديده يوم 14 مايو الجارى، من أجل أن يرفع الله غمة فيروس كورونا المستجد عن العالم، لافتا إلى ضرورة التقرب من الله وسؤاله الدعاء من أجل أن يذهب الغمة عن المسلمين.


وأكد العالم الأزهرى، خلال حواره مع  الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبى"، المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة أن نقوم قبل أي دعاء بالثناء على الله أولا ثم نسأله في الدعاء أن يرفع الغمة عن العالم، مشيرا إلى أن السنة تؤكد ضرورة القيام قبل البدء في أي دعاء بالثناء على الله عزل وجل.


ونوه إلى ضرورة أن يشارك كل الأساتذة والعلماء وكل الشخصيات العامة، والمعروفة في اليوم العالمى للصلاة لتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا اليوم.


وأضاف : “على العبد أن يتضرع لله ويقول يا من يملك كل شيء قد أغلقت أمامي كل الأبواب ولا يملك العباد أي شيء وقد وقفنا جميعًا على بابك، ويقف المسلم والمسيحي واليهودي والكل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تضرعًا، فإذا تضرع أي من عباده لن يغلق الله أبوابه أمامهم”.


واختتم: "الله يستحي من العبد لأن الله حيي كريم، وإذا جاء أحد من عباد الله يبكي له ويقول يا رب اعطني فيرحمه لأنه يحبه، الله هو الذي وفقه ولولا أن أراد أن يقبله ما وفقه".
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