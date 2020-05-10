نشرة المرأة والصحة.. أمراض تسببها الفئران للإنسان.. وصور تبرز جمال شريهان

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كشف تقرير جديد من جامعة هونج كونج، بتعرض الصين لوباء جديد بسبب الفئران، وذلك بعد أسابيع من تجاوز الصين لوباء فيروس كوروناـ مشيرًا أن الوباء يشكل خطرا على صحة الإنسان، كما أنه يهاجم الكبد.
نستخدم إسفنجة المطبخ لتنظيف كل شئ متعلق بالمطبخ، بدءًا من تنظيف الأواني، وتنظيف السيراميك، لتنظيف باب الفرن وانسكاب السوائل في الميكروويف، فهي الحل السحري مع القليل من الصابون، ولكن لأننا نستخدمها كثيرًا بطريقة يومية، نحتاج إلى الاستمرار في تغييرها بشكل متكرر، وذلك لحماية الأسرة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
شاركت يارا ناعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، مجموعة صور جديدة عبر "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة عائلتها وشخصيات "فنانيس" المشهورة في شهر رمضان الكريم.
تصدرت الفنانة شريهان مؤشر البحث جوجل بعد أن تداول مقطع فيديو لها من إحدى حلقات فوازيرها الرمضانية.