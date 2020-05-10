AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أمراض تسببها الفئران للإنسان.. وصور تبرز جمال شريهان

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 م
الفنانة شريهان
الفنانة شريهان
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشف تقرير جديد من جامعة هونج كونج، بتعرض الصين لوباء جديد بسبب الفئران، وذلك بعد أسابيع من تجاوز الصين لوباء فيروس كوروناـ مشيرًا أن الوباء يشكل خطرا على صحة الإنسان، كما أنه يهاجم الكبد.

نستخدم إسفنجة المطبخ لتنظيف كل شئ متعلق بالمطبخ، بدءًا من تنظيف الأواني، وتنظيف السيراميك، لتنظيف باب الفرن وانسكاب السوائل في الميكروويف، فهي الحل السحري مع القليل من الصابون، ولكن لأننا نستخدمها كثيرًا بطريقة يومية، نحتاج إلى الاستمرار في تغييرها بشكل متكرر، وذلك لحماية الأسرة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

شاركت يارا ناعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، مجموعة صور جديدة عبر "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة عائلتها وشخصيات "فنانيس" المشهورة في شهر رمضان الكريم. 

تصدرت الفنانة شريهان مؤشر البحث جوجل بعد أن تداول مقطع فيديو لها من إحدى حلقات فوازيرها الرمضانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع دخول الصيف.. أسهل الخطوات لتنظيف المروحة فى دقائق

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر

بدون خدش وبمكونين فقط من مطبخك.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

بعد تصدرها التريند .. 10 صور تبرز جمال شريهان

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة لـ الأهلي وبيراميدز.. عرض أوروبي مغري لـ رمضان صبحي

هل يتم فتح المقاهى وصالات الأفراح والسينما بعد عيد الفطر .. البرلمان يجيب

أجرأ 10 تصريحات لـ صبري فواز مع شيخ الحارة: كره محمد صبحي وحب خالد يوسف وموقفه من هيفاء والسبكي .. فيديو

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أمراض تسببها الفئران للإنسان.. وصور تبرز جمال شريهان

مسالك الجنان.. قصة مسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلي في السنغال

ختان الذكور والاحتفال ببلوغ الفتاة.. عادات لم تنقرض عند القبائل الأفريقية.. صور