AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار مرسى علم يستقبل 231 مصريا من العالقين في لندن خلال ساعات

الأحد 10/مايو/2020 - 06:17 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي


يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، على متنها نحو 231‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة، التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم مساء اليوم، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية قادمة من بانكوك وكوالامبور.. عودة 234 مصريا من العالقين بتايلاند وماليزيا.. وتسيير نحو 22 رحلة طيران لعودة المصريين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري

رحلة استثنائية تغادر القاهرة اليوم لنقل المصريين العالقين في الصين

670 مصريا من العالقين في روسيا وأوكرانيا يصلون مرسى علم

رحلة طيران مصرية تصل مرسى علم بعد ساعات على متنها العالقين في أمريكا

مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من تنزانيا والسودان تقل 157 مصريًا

وصول 151 مصريا من بغداد إلى مطار مرسى علم الدولي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. وباء جديد في الصين.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

أجرأ 10 تصريحات لـ صبري فواز مع شيخ الحارة: كره محمد صبحي وحب خالد يوسف وموقفه من هيفاء والسبكي .. فيديو

غرامة من 300 لـ 5 آلاف جنيه لمخالفي ارتداء الكمامة.. قانون يقره النواب خلال أيام

زواج ياسمين عبدالعزيز وغادة عبدالرازق وياسمين صبري.. طرق النجمات لجذب الانتباه إلى مسلسلاتهن في رمضان

قبل تشغيله فى مصر.. كل ما تريد معرفته عن الرادار الجديد mesta fusion.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على سلحفاة ضخمة عمرها عشرات القرون.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور تبرز جمال شريهان

بدون مكياج.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من المنزل