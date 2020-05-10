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محافظات

محافظ بني سويف: دعم مستشفى ناصر العام بوحدة رعاية مركزة بالمساهمة المجتمعية

الأحد 10/مايو/2020 - 06:22 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود وخطة الدولة في تحسين مستوى الخدمات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة ،بجانب مساهمتها الفاعلة في الأزمات .

أشار غنيم إلى أن أزمة  فيرووس كوورنا شهدت مشاركة مجتمعية متميزة ،حيث سادت روح الفريق الواحد بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني . 
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 وعلى هامش زيارته للمستشفى  عقد المحافظ اجتماعا مع الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ناقش معهم المحافظ بعض الموضوعات الخاصة بالمنظومة الصحية بالمستشفى ، واحتياجات ومتطلبات الدعم المطلوبة،مشددا على أهمية إبلاغه أولًا بأول بموقف المستلزمات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض،خاصة في ظل تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

والتقي المحافظ"بمكتبه"بوفد من شركة سامسونج  قبل وصول الوحدة ،وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة مجموعة سامسونج ، ومدير الموارد البشرية بالشركة،حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة  بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بالواسطى.

محافظ بني سويف: دعم مستشفى ناصر العام بوحدة رعاية مركزة بالمساهمة المجتمعية
محافظ بني سويف: دعم مستشفى ناصر العام بوحدة رعاية مركزة بالمساهمة المجتمعية
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