بأمر الرئيس.. رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظة البحيرة تشارك في المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف.. والمحافظ: له أهمية كبرى في الإصلاح الإداري

محافظ البحيرة:

الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين

البرنامج لرفع كفاءة الجهاز الإداري بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري

تقديم أفضل الخدمات لمتلقى الخدمة في مختلف القطاعات





تعمل الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تزامنًا مع التحول الرقمي وتكثيف الجهود المبذولة لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشرى وفى ضوء رؤية مصر 2030م.





وفي هذا السياق، شاركت محافظة البحيرة فى المرحلة الثالثة من المبادرة القومية لبرنامج المسئول الحكومي المحترف التى افتتحها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





من جانبه، قال اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ان الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.





وأكد على أهمية البرنامج في الاصلاح الادارى وتقديم افضل الخدمات لمتلقى الخدمة في مختلف القطاعات خاصة مع اتجاه الدولة الى التحول الرقمى واتاحة التكنولوجيا والتواصل الاليكترونى ليتواكب مع النظم الحديثة.





وأشار الى التنسيق بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ برنامج المسئول المحترف لتدريب موظفى المحافظة من مقدمى الخدمات الجماهيرية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والادارت التابعة لها حيث اشتركت المحافظة بالمبادرة في 1 /7 /2019.





ولفت إلى الاعلان خلال الفترة من 5 الى 20 يناير الماضى عن فتح باب تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الاولى بالبرنامج والتى تقدم لها 342 موظف لاختيار 200 منهم وهو العدد المخصص للمحافظة خلال المرحلة الاولى بالاضافة الى 200 موظف بالمرحلة الثانية لرفع كفاءة الجهاز الادارى والتنمية البشرية





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