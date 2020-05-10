الانتهاء من تركيب ميزان بسكول في مركز الفرافرة بتكلفة 890 ألف جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تم الإنتهاء من تركيب ميزان بسكول بمدخل قرية عثمان بن عفان بالفرافرة حمولة ١٥٠ طن وذلك وبتكلفة بلغت ٨٩٠ الف جنيه .





وأشار إلى أن هذه الموازين، التي تم تركيب إثنين منها حتي الآن بمداخل المحافظة، تستخدم لتحصيل الرسوم من الشاحنات لصالح تنمية موارد المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .





كانت محافظة الوادي الجديد، عقمت الاسبوع الماضى، 12 منشأة عامة في 3 مراكز إدارية ضمن خطة تطهير المنشأت العامة والحكومية للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.





وأضاف الزملوط، أن المحافظة تتولي تنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.





وأكد الزملوط، توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مناشدًا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.





وفى سياق آخر أعلنت المحافظة عن تشغيل بوابة تعقيم السيارات بمركز الفرافرة لتعقيم الوافدين من خارج المركز حيث تابع يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة أعمال التشغيل تنفيذا لتوجيهات المحافظ .

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