أمير الكويت: تراجع قيمة الأصول والاستثمارات سيؤثر على الملاءة المالية للبلاد

تفشي فيروس كورونا ، سيؤثر على الملاءة المالية للبلاد. قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إن تراجع قيمة الأصول والاستثمارات بسبب تداعيات، سيؤثر على الملاءة المالية للبلاد.





وكالة الأنباء الرسمية عن الأمير قوله إن الكويت تواجه تحديًا غير مسبوق لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، خاصة مع التراجعات الحادة لأسعارالنفط وقيمة الأصول. ونقلتعن الأمير قوله إن الكويت تواجه تحديًا غير مسبوق لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، خاصة مع التراجعات الحادة لأسعارالنفط وقيمة الأصول.









ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".





الكويت السيادي قيد المراجعة، مشيرة إلى التراجع الكبير في إيرادات البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط. وكانت وكالة موديز قد وضعت تقييمالسيادي قيد المراجعة، مشيرة إلى التراجع الكبير في إيرادات البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.





حظر التجول أيضا لمدة أربعة وعشرين ساعة ابتداء من اليوم بعد أن كانت قد خففته سابقًا. يذكر أيضًا أن الكويت قد أعادت فرضأيضا لمدة أربعة وعشرين ساعة ابتداء من اليوم بعد أن كانت قد خففته سابقًا.



