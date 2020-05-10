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توك شو

ورطة إنسانية ... شهامة المصريين فى موقف شاب يصور حارس أمن نائم فى الشارع .. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:00 م
ورطة انسانية
ورطة انسانية
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شيرين عادل
تناولت الحلقة السادسة عشرة  من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، فكرة شهامة المصريين فى موقف شاب يصور حارس أمن كان نائمأ فى الشارع ، وذلك من خلال تفاعل المواطنين بالشاراع وتعاطفهم مع حارس الأمن .

وجاءت ردود أفعال المواطنين ب عبارات " مفيش داعى تأذى واحد مسكين ولازم يكون فيد رحمة ، وجاء أحدهم ب عبارات " وانت تصوره ليه مش من حقك هو شغال عندك ؟؟ ..

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع حارس الأمن والتضامن الكبير معه والهجوم الشديد مع الشاب الذى يصور حارس الأمن دون إذن " ..

وقال  آخرون  للشاب : حرام أكل عيشة تأذيه وتصوره ليه علشان تنزلها على النت وتفضحه ؟؟؟؟ حرام كده  ..

"ورطة إنسانية" برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري كل يوم، يؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.
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