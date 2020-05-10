كان معايا واحدة في العربية .. نجم الأهلي السابق: الحادثة حرمت مصر من كأس العالم ..فيديو

كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رفضه العروض المقدمه له خلال مسيرته داخل القلعه الحمراء .





وقال عبدالمنعم ، عبر اون تايم ، ان الفريق مرتجي رفض مفاوصات فناربخشة وبشكتاش لضمي ، واخبرهم ، امامنا 10 سنوات لكي نفرط فى شريف عبدالمنعم .





وأضاف ، انه تعرض لحادثه وانقلبت به سيارته وكانت معه سيده داخل السيارة ، معلقا ، " ربنا سترها ".





وشدد عبدالمنعم ، علي ان الحادثة التى تعرضت لها كانت خسارة لمصر لانها حرمت المنتخب من الوصول لكأس العالم في السبعينات والثمانينات ، و كان عندي 22 عاما وكنت من أفضل اللاعبين الذين يمكنهم اللعب أمام تونس، ولكن أصبت في أول الموسم والمنتخب واجه تونس وخسر ولم يصل لكأس العالم، ولو كنت موجودا كنا سنفوز.





وتابع ، هناك لاعب في تونس اسمه تميم الأيقونة لديهم وأنا في منتخب مصر، كنت أستطيع أن أمسك تميم وأكون عاملا مساعدا للمهاجم في منتخب مصر أيضا، كنت أجيد فعل الأمرين.



