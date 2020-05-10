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أخبار العالم

موجة ثانية للفيروس الفتاك.. الصين تعلن مدينة شولان منطقة خطر بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 م
مناطق عالية المخاطر
مناطق عالية المخاطر بسبب كورونا في الصين
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على صالح
اعلنت السلطات الصينية اليوم الاحد ان مدينة شولان الصينية فى مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية منطقة شديدة الخطورة بعد اصابة 11 شخصا بالفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات في بيان لها اليوم أنه "في 7 مايو، تم الكشف عن إصابة محلية واحدة،وفي 9 مايو ، تم اكتشاف 11 حالة أخرى"وفقًا للمعايير الوطنية لتقييم الوضع الوبائي

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وترفع مقاطعة جيلين مستوى التهديد الوبائي لمدينة شولان من المتوسط ​​إلى المرتفع.

وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن حالة جديدة أخرى في وقت سابق اليوم من مدينة ووهان التي لم تكن لديها أي حالات جديدة منذ أوائل أبريل. 

ويجعل تسجيل الصين اليوم لإجمالي 12 حالة جديدة أعلى زيادة يومية منذ 11 مارس.

فى وقت سابق اليوم ، أعلن مي فنغ ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية ، أنه تم اليوم السبت اكتشاف مجموعة محلية مكونة من 11 شخصا مصابا في جيلين وكان جميع المصابين من أفراد الأسرة أو كانوا على اتصال وثيق بهم.
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