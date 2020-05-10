رئيس وزراء بريطانيا يعلن خارطة طريق لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، إن أزمة تفشي فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة.









وأضاف "جونسون"، في كلمة متلفزة، "لا بد من السيطرة على الفيروس وإنقاذ الناس، وليس لدينا خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا".









وتابع "باتباعنا سياسية الإغلاق التام أنقذنا البلاد من أسوأ السيناريوهات المحتملة بهلاك نصف مليون شخص تقريبا بفيروس كورونا، وأقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا".









وأشار جونسون إلى أنه دشن خطة إنذار من 5 مراحل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن نظام الإنذار الجديد سيحدد مستوى تفشي الوباء.









وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.









وتستخدم أنظمة التمييز اللوني في دول أخرى بالفعل مع شروعها في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.



