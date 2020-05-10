ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية تستطيع استيعاب 36 مليار دولار خسائر ائتمانية

البنوك الخليجية ، التي تصنفها، تستطيع استيعاب خسائر ائتمانية إضافية تصل إلى 36 مليار دولار قبل اللجوء لاستخدام رؤوس أموالها. أظهر تقرير صادر لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن، التي تصنفها، تستطيع استيعاب خسائر ائتمانية إضافية تصل إلى 36 مليار دولار قبل اللجوء لاستخدام رؤوس أموالها.









الأحوال الطبيعية . وبحسب التقرير، فإن هذا يعادل 2.7 ضعف خسائر القطاع في المنطقة في









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البنوك الخليجية ، التي تصنفها، تتمتع بربحية قوية نسبيا، بسبب النسب العالية من الودائع بدون فائدة، ومصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية، إلى جانب الاحتفاظ بمخصصات ضخمة خلال السنوات الماضية والتي ستساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وأوضح التقرير أن معظم، التي تصنفها، تتمتع بربحية قوية نسبيا، بسبب النسب العالية من الودائع بدون فائدة، ومصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية، إلى جانب الاحتفاظ بمخصصات ضخمة خلال السنوات الماضية والتي ستساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.









البنوك الخليجية تتمتع بقدرة ربحية قوية، وتتبع نهجًا متحفظًا في حساب مخصصات خسائر القروض والاحتفاظ بها. وقال إن معظمتتمتع بقدرة ربحية قوية، وتتبع نهجًا متحفظًا في حساب مخصصات خسائر القروض والاحتفاظ بها.









وترى الوكالة أن كثيرا من هذه البنوك قد يستفيد من مكاسب رأس المال بسبب التغيرات في ظروف السوق، لاعتماد البنوك المُصنّفة لدينا في المنطقة على استراتيجيات متحفظة نسبيًا في إدارة محافظها الاستثمارية.









وأشارت إلى أنه وفي المتوسط، يمكن للبنوك الخليجية استيعاب نحو 2.7 ضعف إجمالي خسائر القطاع في الأحوال الطبيعية.



