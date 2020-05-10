AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة رئيس لجنة حكام السودان بفيروس كورونا ونقله للحجر الصحي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
يسرى غازى
أعلن اليوم الأحد الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة كمال شداد عن إصابة خير السيد عبد القادر رئيس لجنة الحكام بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت تقارير إعلامية فى السودان أن خير السيد عبد القادر رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد السوداني تم نقله إلى الحجر الصحي لمباشرة حالته الصحية.

وسبق وأن أعلنت تقارير سودانية عن دخول كمال شداد رئيس إتحاد كرة القدم السوداني مؤخرا فى الحجر الصحي الاختياري.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم أعلن عن تعليق النشاط الرياضى إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا الذي الحق بالعديد من المواطنين السودانيين الإصابة ووجود حالات وفاة.

وذكرت التقارير أن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم دخل فى الحجر الصحى بمنزله اختياريا تحسبا الإصابة بفيروس كورونا الذى انتشر فى ربوع دول العالم.

أكدت أن كمال شداد يمارس عمله من المنزل ويتواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني عبر الاتصالات التي يجريها للوقوف على آخر المستجدات في الكرة السودانية.

يذكر أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا لجميع الإتحادات المحلية في القارة يطالب فيها بتحديد موقف بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم سواء بإلغائها أو استكمالها، وفي حالة الرد بنية إستكمال البطولات لابد أن يرسل الاتحاد الاستراتيجية التي سيتبعها من أجل استمرار المنافسات، ومنح الكاف مُهلة للاتحادات بالرد حتى منتصف شهر مايو الجارى لمراسلته بهذه التفاصيل، ويسعى الاتحاد الأفريقي بهذه الخطوة لتحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي و نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الإفريقي في الموسم الجديد٠

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا.. أبو جبل: الدوري في الملعب.. حقيقة ظهور معدات الـVAR على سيارة نقل.. محمد صلاح أهلاوي

أخبار الرياضة | مدرب الأهلي السابق يدخل الحجر الصحي .. أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة .. مرتضى منصور يرفض ضم عاشور

رسميا .. استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

مصدر في اتحاد الكرة يكشف هوية الرئيس الجديد للجنة الحكام الرئيسية

الكاف يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مرهون بقرار حكومى.. اتحاد الكرة يجهز الرد على الكاف بشأن مصير الدورى

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

شاهد.. الجيش الوطني الليبي يستهدف أبرز قادة مليشيات تركيا

بريطانيا تعلن رفع الاغلاق تدريجيا في الدولة بدءا من غد وإعادة فتح المدارس الشهر المقبل

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

ضربة لـ الأهلي وبيراميدز.. عرض أوروبي مغري لـ رمضان صبحي

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

AdvertisementS

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

بعد اعتزاله التدريب .. جماهير الزمالك تودع جروس برسائل مؤثرة

ضربة لـ الأهلي وبيراميدز.. عرض أوروبي مغري لـ رمضان صبحي

نفسي أعيش لحد ما أشوفك رئيس النادي.. نجم الأهلي السابق: علاقتي انتهت مع محمود طاهر.. فيديو

شريف عبد المنعم: رفضت الانتقال للزمالك بـ 150 ألف جنيه بسبب أمي وإبراهيم يوسف.. فيديو

حازم إمام يعلق على اعتراف أسامة نبيه بالتفويت لـ الزمالك

كان معايا واحدة في العربية .. نجم الأهلي السابق: الحادثة حرمت مصر من كأس العالم ..فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يخسر شكواه رسميا ضد عبد الله السعيد.. 3 أهلاوية على رادار الزمالك.. حقيقية إيقاف الدوري الألماني مجددا

طارق العشري يكشف حقيقة توقيع كريم العراقي لنادي الزمالك

الزمالك يكذب عمر جابر بشأن مفاوضات ضمه من بيراميدز

أنا الكابتن «9».. إكرامي عبدالعزيز قائد غزل المحلة: كنت قريبا من الأهلي والزمالك.. ومصدوم من أسامة نبيه.. وهذه حقيقة التفويت

رسميا.. مدرب الزمالك السابق يعلن اعتزاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور