إصابة رئيس لجنة حكام السودان بفيروس كورونا ونقله للحجر الصحي
الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 م
فيروس كورونا
وأفادت تقارير إعلامية فى السودان أن خير السيد عبد القادر رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد السوداني تم نقله إلى الحجر الصحي لمباشرة حالته الصحية. وسبق وأن أعلنت تقارير سودانية عن دخول كمال شداد رئيس إتحاد كرة القدم السوداني مؤخرا فى الحجر الصحي الاختياري. وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم أعلن عن تعليق النشاط الرياضى إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا الذي الحق بالعديد من المواطنين السودانيين الإصابة ووجود حالات وفاة. وذكرت التقارير أن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم دخل فى الحجر الصحى بمنزله اختياريا تحسبا الإصابة بفيروس كورونا الذى انتشر فى ربوع دول العالم. أكدت أن كمال شداد يمارس عمله من المنزل ويتواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني عبر الاتصالات التي يجريها للوقوف على آخر المستجدات في الكرة السودانية. يذكر أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا لجميع الإتحادات المحلية في القارة يطالب فيها بتحديد موقف بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم سواء بإلغائها أو استكمالها، وفي حالة الرد بنية إستكمال البطولات لابد أن يرسل الاتحاد الاستراتيجية التي سيتبعها من أجل استمرار المنافسات، ومنح الكاف مُهلة للاتحادات بالرد حتى منتصف شهر مايو الجارى لمراسلته بهذه التفاصيل، ويسعى الاتحاد الأفريقي بهذه الخطوة لتحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي و نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الإفريقي في الموسم الجديد٠