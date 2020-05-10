انتشار قوات الشرطة والدوريات الأمنية في الشوارع لتطبيق حظر التجول





وكشفت مصادر أن الإجراءات تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم.









وتجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به، يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.









وأكدت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محاضر لهم لتطبيق الغرامة.









وكانت وزارة الداخلية أعلنت ان الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط (5006) أشخاص مخالفين لقرار حظر التجوال.









وتم ضبط (1260) سيارة مخالفة وضبط (129) دراجة نارية مخالفة وضبط (165) مركبة "توك توك" مخالفة.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .



