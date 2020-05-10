خروج 14 مصابا بـ كورونا من مستشفى العزل بملوي في المنيا

خرج منذ قليل 14 مصابًا من مستشفى عزل ملوي جنوب المنيا، من أبناء محافظات الفيوم، وقنا، وبني سويف، بعد شفائهم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحول نتائج التحاليل التي أجريت لهم من الإيجابية إلى السلبية؛ ليصل عدد من تم شفاؤهم منذ افتتاح المستشفى استثنائيًا بقرار من وزارة الصحة خلال مارس شهر الماضي إلي 149 مريضا.





واحتفلت المستشفى بشفاء وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم طفل يبلغ 4 سنوات وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.





وفي سياق متصل، بدأت مديرية الصحة بالمحافظة اليوم، الأحد، في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا لمدة أسبوعين.





وكان ذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائٔية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة .





وتم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.





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