إيقاف مشرفي متابعة بمركز الزقازيق عن العمل وإحالتهما للتحقيق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوقف كلا من ا. خ. ح / ش. ع. ع من مشرفي المتابعة بالوحدة المحلية بالشوبك التابعة لمركز الزقازيق والمكلفين بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بوقفهما عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وذلك لتقصيرهما في أداء أعمالهما المكلفين بها وعدم تحملهما مسئولية متابعة الأزمة التي تمر بها المحافظة من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.





جاء هذا بعد مرور محافظ الشرقية المفاجئ على عدد من قرى وتوابع مدينة الزقازيق مساء أمس وورود عدد من الشكاوى تفيد عدم التزام المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء لحظر التجوال وعدم وقف كافة الأنشطة الجماعية وعدم الغلق الكامل لدور المناسبات وذلك على مرأى ومسمع من مسئولي الوحدة المحلية بالشوبك ليتوجه المحافظ إلى قرية الشبانات للتحقق من الشكوى وأثناء مروره تلاحظ له عدم التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وعدم إلتزام أصحاب عدد من المحال التجاريه بقرار الغلق في الخامسة مساءا ليأمر المحافظ بوقف المشرفين الاثنين سالفي الذكر عن العمل واللذين تم تكليفهما من رئيس الوحدة المحلية بالشوبك بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء من حيث مواعيد غلق المحال وحظر تشغيل المطاعم لإستقبال الجمهور والتأكد من الغلق الكامل للمقاهي ودور المناسبات والأندية الرياضية ومراكز الشباب والملاهي والأسواق والسويقات وإحالتهما للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة لعدم إلتزامهم بمهام عملهم المنوطين بتنفيذها.









وقال المحافظ لن أسمح باي تقصير في تنفيذ قرارات دولة رئيس الوزراء ولن اترك فرصه لأي مسئول أو مواطن للعبث بأرواح وحياة وصحة باقي المواطنين علي ارض المحافظة.









شدد المحافظ علي جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحليه والقرويه بضرورة المرور الدائم وتنفيذ قرارات الغلق لجميع المحال التجارية في المواعيد المحددة من الخامسه مساءه وإلزام المواطنين بحظر التجوال من الساعة التاسعة مساء وحتي السادسه صباحا ومنع كافه أنواع واشكال التجمعات وفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومتابعة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر خلال ساعات حظر التجوال لكافة المنشآت الحكومية والخدمية والشوارع الرئيسية والجانبية لتحجيم و الحد من انتشار الفيروس وتزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا المستجدة وحرصا وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين علي أرض المحافظة.





ويناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بطرق الوقاية الشخصية وارتداء الكمامات والقفازات في حال خروجهم من منازلهم سواء بالذهاب إلى أعمالهم أو شراء احتياجاتهم وإستعمال المطهرات وتجنب التواجد في الأسواق والأماكن المزدحمة والتي لا تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة وكذلك ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالمسافات البينيه بينهم البعض واتباع مبدأ التباعد الاجتماعي حتى نستطيع أن نمر جميعا من هذه الأزمة بسلام بإذن الله .