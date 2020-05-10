في تقرير الربع الأول لـ القومي للاتصالات : 52 ألف شكوى تم تصعيدها للجهاز .. تفاصيل

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مساء اليوم الاحد تقرير الربع الأول الخاص باستجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمى الاتصالات.





وأكد الجهاز انه تم استحداث منظومة جديدة لمتابعة شكاوى خدمات الاتصالات.

وقال الجهاز فى تقريره ان هناك اكثر من 52 الف شكوى تم تصعيدها للجهاز منها اكثر من 16 الف شكوى خاصة بشكاوى الهاتف المحمول وقرابة 23 الف شكوى خاصة بشكاوى الانترنت الثابت واكثر من 10 الاف شكوى للهاتف الثابت .





يذكر ان المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات أصدر منذ ايام قليلة تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.





تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيا؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية.