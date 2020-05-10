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برلمان

بعد حظر المواد الإباحية.. إعلام النواب: المجلس قدم سلاحا جديدا لقطع ألسنة الفتنة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:48 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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حسن رضوان
أشاد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى أقرها اليوم، الخاصة بتداول وأستيراد المطبوعات الأجنبية الوارده من خارج مصر.


وقال" زايد" لـ"صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للاعلام يحاول ان يحافظ على الهاوية المصرية من الذين يستهدفونها هدمها من الخارج، مشيرًا الى أن هناك مجموعة من العناصر التى تحارب مصر حرب فكرية من خلال بث السم فى العسل.

وأشار النائب الى أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام اليوم تعتبر بمثابة سلاح جديد  لقطع السنة الفتنة، لافتًا الى أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف عدد من الكتب الموجودة فى معرض الكتاب مجهولة الهوية تحس على العنف والفسق والفجور وتم استبعادها ومعاقبة ناشرها.

وكان المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام، حدد فى لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها اليوم، ضوابط تداول واستيراد المطبوعات الأجنبية الواردة من خارج مصر.

ونصت المادة ٧ من اللائحة التى صدرت اليوم على أن يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
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