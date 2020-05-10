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توك شو

لأول مرة .. ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:46 م
ربط مرسى علم بالشبكة
ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة كان من ضمن الخطة الاستراتيجية لتوصيل التيار الكهربي لجميع المناطق علي مستوى الجمهورية .




وأضاف متحدث وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي اكسترا نيوز ، أن المناطق التي يتم توصيل الكهرباء إليها مناطق واعدة مثل مرسى علم التي يوجد بها مشروعات تنموية وسياحية .



واوضح أيمن حمزة ، أن الكهرباء قبل ذلك كانت تولد في هذه المناطق عن طريق الديزل وكانت تصل تكلفتها سنويا الي أكثر 270 مليون جنيه.



وتابع متحدث وزارة الكهرباء ، أن الكهرباء الآن في هذه المناطق اصبح بها استمرار واستقرار للتغذية الكهربية .


واستكمل أيمن حمزة ، أن خط الكهرباء الذي تم توصيله اليوم بدأ من القصير مرورا بمرسى علم وينتهي في برنيس تكلفته الاجمالية تصل الي مليار جنية .
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