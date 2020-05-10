لأول مرة .. ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة كان من ضمن الخطة الاستراتيجية لتوصيل التيار الكهربي لجميع المناطق علي مستوى الجمهورية .

















وأضاف متحدث وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي اكسترا نيوز ، أن المناطق التي يتم توصيل الكهرباء إليها مناطق واعدة مثل مرسى علم التي يوجد بها مشروعات تنموية وسياحية .













واوضح أيمن حمزة ، أن الكهرباء قبل ذلك كانت تولد في هذه المناطق عن طريق الديزل وكانت تصل تكلفتها سنويا الي أكثر 270 مليون جنيه.













وتابع متحدث وزارة الكهرباء ، أن الكهرباء الآن في هذه المناطق اصبح بها استمرار واستقرار للتغذية الكهربية .









واستكمل أيمن حمزة ، أن خط الكهرباء الذي تم توصيله اليوم بدأ من القصير مرورا بمرسى علم وينتهي في برنيس تكلفته الاجمالية تصل الي مليار جنية .