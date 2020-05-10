"الشباب المصري" يناقش مواجهة انتشار كورونا

أقام مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح الخيمة الرمضانية الأولى للمجتمع المدني المصري؛ وذلك للنقاش حول مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وكيف يمكن للمجتمع التعافي والعودة من جديد بعد هذه الأزمة.

انعقدت الخيمة بتقنية الـvideo conference تطبيقًا لقواعد الاجتماعي، حيث تناول الحوار أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمة، وضرورة التكاتف والعمل علي نشر الوعي بين جموع المواطنين والدور الإيجابي الذي قامت به المؤسسات الفاعلة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة من مبادرات مجتمعية وحملات ميدانية.

بالإضافة إلى الحديث حول التبعات الاقتصادية للأزمة وماهي الإجراءات التي يجب إتخاذها للتعافي في ظل انخفاض معدلات النمو والخسائر المادية الكبيرة التي أصابت أغلب القطاعات والكم الهائل من الوظائف التي خسرها اصحابها أو في طريقهم لخسارتها مع استمرار الأزمة وماهي الحلول المقترحة والبدائل التي يجب اللجوء لها لمواجهة هذه التبعات.

شارك في الخيمة النائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والنائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنائب محمد فؤاد عضو لجنة الشئون الإقتصادية وتيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب ارادة جيل والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة والخبير السياسي شريف حمودة والدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق والدكتور ولاء جاد رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية والداعية الإسلامي شريف شحاتة والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية ولفيف من الرموز السياسية والثقافية والفكرية وممثلين لوسائل الاعلام المحلية والدولية وكوادر المجلس بالمحافظات المختلفة.