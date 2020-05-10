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فن

مسلسل ب100 وش الحلقة 17.. العصابة يخططون لعملية نصب جديدة

الأحد 10/مايو/2020 - 10:41 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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محمد نحلة
بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باستجواب شؤطة الاموال العامة لنجلاء ليعرفوا كيف خرجت البطاقة الخاصة بالرجل الذي نصبوا عليه من البيت، واخبرتهم ان هناك احد تدالاشخاص من التعداد اتي واخذ بيانات تلك البطاقة.

وبعدما عادت نجلاء الي العصابة واطمئنوا، بدئوا يفكروا في العملية الجديدة، ويوزع الادوار بينهم.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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