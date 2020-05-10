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محافظات

أحمد راشد: الجيزة سجلت ألف إصابة بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:16 م
كورونا
كورونا
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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل محافظة الجيزة بلغ ألف حالة، مشيرا إلى أن الكثير من الحالات خرجت من المستشفيات بعد تلقيها العلاج، وتحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.


وأضاف محافظ الجيزة، في تصريح اليوم، الأحد، أنه تم فرض العزل الصحي على ٦ منازل في منطقة أوسيم في نطاق محافظة الجيزة، بعد اكتشاف تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا بين سكان هذه المنازل.


وأشار إلى أن المحافظة فرضت من قبل العزل الصحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة وتم رفع العزل عنها بعد ١٤ يومًا وبعد السيطرة ووقف انتشار الفيروس بين أبناء القرية.


وأوضح أن هذه الخطوات كانت ضمت الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا.

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