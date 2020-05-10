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أخبار العالم

معاريف: ترامب يرفض خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة

الأحد 10/مايو/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعارض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن إدارة ترامب ترى أن أي ضم أحادي من جانب إسرائيل لمناطق من الضفة الغربية من شأنه التأثير على نجاح خطة السلام الامريكية في الشرق الأوسط، وسيغلق الباب تماما أمام أي احتمال لتجاوب السلطة الفلسطينية مع الخطة.

وقال شلومو  شمير، مراسل الصحيفة في نيويورك إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى إسرائيل الأسبوع الجاري، والتي تعد أولى رحلاته الحارجية منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هدفها نقل الموقف الأمريكي إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن بومبيو سيطلب من نتنياهو تأجيل وتعليق خطط ضم الأراضي في الضفة إلى أجل غير مسمى.

ويتابع التقرير أنه على الرغم من الموقف المعلن للإدارة الأمريكية بأن قرار الضم هو قرار إسرائيلي محض، إلاان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض الضم بشكل أحادي في الوقت الراهن.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تنتقل خطة السلام الأمريكية حيز التنفيذ خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة، لكن الإدارة الأمريكية لا تزال تأمل بحدوث تجاوب فلسطيني مع الخطة.

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