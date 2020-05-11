انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا ويدخلنا الجنة من أوسع أبوابها، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا أو يدخلنا النار.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أخبرنا أن أبواب الجنة تُفتح يوم الإثنين وكذلك يوم الخميس، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل المسلمين في هذا اليوم ، إلا أن هناك فعلًا شائعًا يستهين به الكثيرون، فيحرمهم ويستبعدهم من هذه المغفرة الجماعية، وهو التشاحن.









واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».









ويذكر أنه بلغ أهل العلم من وحي السُنة النبوية الشريفة، أن الجنة مخلوقة، ولها ثمانية أبواب، تُفتح في الدنيا في أوقات مُحددة وهي يومي الإثنين والخميس، فيما جاء في الآثار الصحاح وذكره أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى، في كتابه “الصحيح المسند من أسباب النزول”، باب ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن.





واستندوا إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «تُفْتَـحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَومَ الإثْنَيْنِ، ويَومَ الخَـمِيْسِ فَيُـغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُـقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِـحَا -ثَلاثًا-» أخرجه مسلم.











