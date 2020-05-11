د. وفاء شبارة تكتب: البرنس أو نمبر ون





من زمن بعيد ، وانا أشاهد النجم محمد رمضان انه برنس حلقات رمضان، الحقيقه وكما اقول دائما ان قماشه هذا الفنان متينه راسخه، قد لا يعجب البعض برأيي او قد يعجبه، وفي كلا الاختيارات تلك قناعه شخصية

محمد رمضان فنان وممثل حتي النخاع، ولكن، جاءت ومازالت هناك فتره ركود علي ساحه شاشات السينما، وهذا يحدث علي فترات بعيده.

قلتها مرارا وتكرارا وهناك أنامل ذهبيه موجوده من كبار المؤلفين والسيناريست ينتظرون و ننتظر معهم ان تظهر أعمالهم للنور

أعمال تليق بأسمائهم ، اعمال لا يخجل المشاهد من متابعتها هوو وأسرته.. اين المنتجيين ؟؟؟

فجاه خلت الساحه من المنتجيين الا من أراد أن يرضي جمهور من فئه معينه، فإذا بالفنان محمد رمضان ينساق وراء تلك الافلام لم؟؟؟ولست مدافع لكنهه رب اسره خضع فتره للتيار و نسي نفسه جمهورهه، لربماا ايضا انتابهه بعض الغرور..والذي قد يصاب به بعض الوجوه حينماا تخلو الساحه .. ويظل هو فقط

وعندما هل.... علينا هذا العام من خلال الشاشه الذهبيه

عاد البرنس..محمد رمضان

الفنان ..ذو القماشه الواسعه... والذي تشعر به قريبا لك ..كاخ

نصيحتي لمحمد رمضان اهبط علي ارض الواقع..و اعرف قيمه نفسك وفنك، لاا تجعل الغرور يصيبك ..فلقد أصابك مره،

لا تنساق وراء افلام قد تخسف بك الارض

اثبت لمعجبيك انك ذاك النجم

الذي تراهن عليه الكثيرون ليصبح الفنان الكبير الراحل أحمد زكي

كل منا يخطئ فاستفد من اخطائك

ولا تزيدها بل تراجع عنها ..و عد لصوابك الفنان المجتهد

يومها سيحتار في امرك كل من أحبك

من هذا محمد رمضان؟؟ أم البرنس..اونمبراون