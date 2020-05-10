برلماني يطالب بحظر المواقع الإباحية.. ويعدد فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

وقال "بركات"، لـ"صدى البلد"، إن الدولة ضد أى عنف وكراهية ولا تبيح أبدا العنصرية وتتقبل آراء الجميع ولكن لا تسمح بدخول أى كتب أو منشورات من الخارج تهدف لتدمير عقول الكبار والصغار ولذلك قام

وطالب النائب بحظر المواقع الإباحية نهائيًا من أجل الحفاظ على الشباب، مؤكدًا أن هذه المواقع هدفها النيل من شباب مصر بطرق خبيثة.

المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام ، حدد فى لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها اليوم، ضوابط تداول واستيراد المطبوعات الأجنبية الواردة من خارج مصر. وكان







