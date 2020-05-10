برلماني يطالب بحظر المواقع الإباحية.. ويعدد فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

أيد فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها اليوم، الخاصة بتداول واستيراد المطبوعات الأجنبية الواردة من خارج مصر.
وقال "بركات"، لـ"صدى البلد"، إن الدولة ضد أى عنف وكراهية ولا تبيح أبدا العنصرية وتتقبل آراء الجميع ولكن لا تسمح بدخول أى كتب أو منشورات من الخارج تهدف لتدمير عقول الكبار والصغار ولذلك قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم هذه اللائحة.
وطالب النائب بحظر المواقع الإباحية نهائيًا من أجل الحفاظ على الشباب، مؤكدًا أن هذه المواقع هدفها النيل من شباب مصر بطرق خبيثة.