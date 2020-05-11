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حوادث

تعذر الرؤية.. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانونية الدفع بتعذر الرؤية 

جاء في حيثيات الحكم أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها ، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأسقطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثا مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأى شطرا من الاعتداء ، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدي لهما ، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض 

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