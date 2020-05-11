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محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:40 ص
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب
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ايمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء أمس الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذي يستمر لمدة 14 يومًا، ضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 


التقى المحافظ، عددا من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم؛ حفاظًا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


وطمأن المحافظ، الأسر المعزولة داخل الحجر الصحي، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلي أن سلامة وأمان المواطنين من أولي الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.



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وبدأت مديرية الصحة في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، حيث تم وضع كردونا أمنيا في مدخل الشارع وتمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، وتم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم. 



كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.


 

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