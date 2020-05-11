AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلمانى عاجل بسبب عدم التزام شركات المنطقة الصناعية بقويسنا بالإجراءات الطبية

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
قال عصمت زايد عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوجية لوزيرة الصحة ووزير القوي العاملة، بشأن عدم التزام بعض شركات المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية باجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد "زايد" لـ"صدى البلد"، ان هذه الشركات غير ملتزمة نهائيًا بتعليمات وزارة الصحة من اجل الحفاظ علي ارواح العاملين بها الأمر الذي نتج عنه ظهور كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فى تصلك المصانع.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وزارة الصحة حذرًا مرارا وتكرارا لاستخدام المطهرات والكمامات والوسائل الحماية الأخرى الأ ان هذه الشركات لم تستجيب مما عرض حياة عدد كبير من المواطنين للخطر.

وتابع النائب حديثة:" أن بسبب هذه الشركات ارواح العديد من المواطنين مهدده بالاضافة الى الاعباء التى ستضيفها هذه الزيادة من الحالات على الدولة فى توفير امكانيات واماكن للعزل وغيرها".
كما أكد النائب على أنه قام بتقديم البيان حتى يتم التحقيق فى الأمر سريعا واتخاذ الاجرارات اللازمة نحو اصحابها فضلا عن الحفاظ على ارواح المواطنين من هذا الفيروس.
Advertisements

ترشيحاتنا

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر إذا كنت خارج البلاد؟

توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

مقتل عشرات البحارة بالجيش الإيراني بصاروخ من فرقاطة إيرانية.. فيديو

أحمد موسى: مساعد ترامب واللي بيعمله القهوة مصابين بكورونا.. فيديو

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021