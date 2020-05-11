تحرك برلمانى عاجل بسبب عدم التزام شركات المنطقة الصناعية بقويسنا بالإجراءات الطبية

قال عصمت زايد عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوجية لوزيرة الصحة ووزير القوي العاملة، بشأن عدم التزام بعض شركات المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية باجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأكد "زايد" لـ"صدى البلد"، ان هذه الشركات غير ملتزمة نهائيًا بتعليمات وزارة الصحة من اجل الحفاظ علي ارواح العاملين بها الأمر الذي نتج عنه ظهور كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فى تصلك المصانع.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وزارة الصحة حذرًا مرارا وتكرارا لاستخدام المطهرات والكمامات والوسائل الحماية الأخرى الأ ان هذه الشركات لم تستجيب مما عرض حياة عدد كبير من المواطنين للخطر.





وتابع النائب حديثة:" أن بسبب هذه الشركات ارواح العديد من المواطنين مهدده بالاضافة الى الاعباء التى ستضيفها هذه الزيادة من الحالات على الدولة فى توفير امكانيات واماكن للعزل وغيرها".