مدير مستشفى حميات إمبابة السابق يعلق علي إمكانية تطبيق الحظر الكلى..فيديو

طالب الدكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، بتطبيق العقوبات المشددة على من لا يتبع إجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى مجتمع قبلى، وذلك يؤدى إلى زيادة الاختلاط والحميمية بشكل كبير ورغم أن ذلك إيجابى فى أوقات إلا أنه لا يصلح مطلقًا فى زمن الكورونا، مشددًا على أن فكرة تطبيق الحظر الكلى مستحيلة وغير مقبولة.





وأضاف الدكتور سمير عنتر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أتباع الإجراءات المشددة على المناطق التى تشهد تجمعات سواء على الشواطئ والمتنزهات والمولات وغيرها، مع أتباع الإجراءات الصارمة فى مواجهة أية تجمعات، وتقييد حركة المواطنين وتكون للضرورة فقط.







وتعليقًا على مطالبة نقابة الأطباء بتطبيق الحظر الكلى، قال "عنتر"، القرار شأن سياسى وسيادى، ونقابة الأطباء ليست منوطة بذلك، وتابع:"الإغلاق العام مستحيل وغير مطلوب لأن البلد هتوقف".





مشددًا على أن تطبيق الإجراءات الطبية والحظر الجزئى مع رفع التوعية بخطورة الفيروس هو البديل عن الحظر الكلى، كون كورونا مستمر معنا لعدة شهور، ومطلوب مننا كمصريين أن نتعايش معه.