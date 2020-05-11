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المواد الإباحية فى البلاك ليست.. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية.. برلمانيون: تحافظ على الهاوية المصرية.. و درع واق من من الأخطار غير المرئية

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:00 ص
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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حسن رضوان
بعد حظر المواد الإباحية.. إعلام النواب: المجلس قدم سلاح جديد لقطع السنة الفتنة
ماجدة نصر تشيد بجهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام فى حظر المواد الإباحية
برلمانى يطالب بحظر المواقع الأباحية ويكشف فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلام



حدد المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام، فى لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها أمس، ضوابط تداول واستيراد المطبوعات الأجنبية الواردة من خارج مصر.

ونصت المادة ٧ من اللائحة التى صدرت اليوم على أن يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

وأستطلع موقع صدى البلد، عدد من أراء المسؤلين فى لجنتى الإعلام والتعليم بمجلس النواب، لبيان أرائهم فى هذه الائحة الذين أكدوا جميعا أنها تعبر بمثابة سلاح جديد يقطع السنة الفتنة فى المجتمع موضحين أن هذه المطبوعات من الممكن أن تزعزعه عقيده وأمن وسلامة المواطنين  وحظرها يعود بالنفع على الوطن.

أشاد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى أقرها اليوم، الخاصة بتداول وأستيراد المطبوعات الأجنبية الوارده من خارج مصر.

وقال" زايد" لـ"صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للاعلام يحاول ان يحافظ على الهاوية المصرية من الذين يستهدفون هدمها من الخارج، مشيرًا الى أن هناك مجموعة من العناصر التى تحارب مصر حرب فكرية من خلال بث السم فى العسل.

وأشار النائب الى أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام اليوم تعتبر بمثابة سلاح جديد  لقطع السنة الفتنة، لافتًا الى أن الفترة الماضية شهدت أكتشاف عدد من الكتب الموجوده فى معرض الكتاب مجهولة الهوية تحس على العنف والفسق والفجور وتم استبعادها ومعاقبة ناشرها.

ومن جانبه،  أيد فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى أقرها اليوم، الخاصة بتداول وأستيراد المطبوعات الأجنبية الوارده من خارج مصر.

وقال "بركات" لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية ضد أى عنف وكراهيه ولا تبيح أبدا العنصرية وتتقبل أراء الجميع ولكن لا تسمح بدخول أى كتب أو منشورات من الخارج تهدف لتدمير عقول الكبار والصغار ولذلك قام المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام بتقديم هذه اللائحة.

وطالب النائب بضرورة حظر المواقع الأباحية نهائيًا من اجل الحفاظ على الشباب، مؤكدًا أن هذه المواقع هدفها النيل من شباب مصر بطرق خبيثة.

كما أيدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام التى تجلت فى تحديد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى أقرها اليوم، الخاصة بتداول وأستيراد المطبوعات الأجنبية الوارده من خارج مصر.

قالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن لائحة المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام بمثابة درع واق من من الأخطار الغير مرئية فهو لا يسمح بدخول أى مطبوعات او كتب بها أى مواد هدفها نشر العنف والرزيلة والعنصرية فى المجتمع وذلك يحمى مجتمعنا من الفتنة والفسق والفجور.

وأكدت النائبة، أن هناك بعض العناصر غير الملتزمة هدفها تلويث عقول الشباب بالافكار الخبيثة الغير حقيقية من خلال وضع السم فى العسل.

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