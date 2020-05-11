أخبار البرلمان.. من 300 لـ 5 آلاف جنيه مخالفة ارتداء الكمامة.. ومطالب بحظر المواقع الأباحية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 10 مايو:أهم 16 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا لخطة الحكومة في زمن كورونا المعروضة على البرلمانغرامة من 300 لـ 5 آلاف جنيه لمخالفي ارتداء الكمامة.. قانون يقره النواب خلال أيامهل يتم فتح المقاهى وصالات الأفراح والسينما بعد عيد الفطر .. البرلمان يجيببرلماني يطالب بحظر المواقع الإباحية.. ويعدد فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلامبالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج المنتظرة في خطة زمن كورونا العام المقبلبعد حظر المواد الإباحية.. إعلام النواب: المجلس قدم سلاحا جديدا لقطع ألسنة الفتنةفرج عامر يكشف فوائد تخصيص 100 مليون جنيه لدعم شحن الصادرات الزراعية