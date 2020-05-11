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سيارات

احذر من 3 أصوات في سيارتك

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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أماني نوار

 بعد شرائك أي سيارة جديدة تتعرض بعد فترة إلى الأعطال ومن أبرز هذه الأعطال هو صدور أصوات غير طبيعية ومزعجة من عدد الأجزاء الهامة في السيارة  وفيما يلي نعرض لك  أبرز 3 أصوات إذا سمعتها بسيارتك يجب عليك فحصها عند أقرب فني او ميكانيكي  للسيارات.

 

1 - أبرز الأصوات المسموعة هو صوت المحرك إذا سمعت صوت من المحرك فهي من مؤشرات تعرض المحرك للعطل وقد يكون هذا الصوت بسبب نقص الزيت او مشكلة في الاحتراق نتيجة لارتفاع درجة حرارته.

 

2- صدور صوت من الفرامل لان الفرامل تعد من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة السيارة وعند سماع صوتها فهو مؤشر لتعرض الفرامل  لمشاكل وهو يدل على تلف تيل الفرامل أو تعرض الطنبورة للاعوجاج.

 

3- سماع صوت من الإطارات لأن في حالة تعرض الإطارات للمشاكل أول التلف فإنها تصدر أصوات غريبة أثناء السفر وإذا أهملت هذه الأصوات قد تعرض الإطارات إلى الأتفجار او فقد التحكم في عجلة القيادة ويجب على الفور التوجه لفني متخصص لفحص سبب المشكلة.

 

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